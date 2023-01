von Jan Christoph Wiechmann Joe Biden nannte Trumps Umgang mit vertraulichen Staatsdokumenten "verantwortungslos". Jetzt tauchen solche auch in seinem Büro und sogar in seiner Garage auf. Wie groß ist der Skandal?

Von Reportern wurde Joe Biden gefragt, was die vertraulichen Dokumente in seiner Garage gleich neben seinem geliebten Oldtimer, einem 1967er Corvette, zu suchen haben. "Mein Corvette ist in einer abgeschlossenen Garage, ok!", entgegnete der Präsident leicht patzig. "Die liegen also nicht auf der Straße."

Es war eine etwas zu lockere Antwort – wie einiges bei Biden gerade etwas zu locker daherkommt.

Biden kam mit guten Nachrichten

Eigentlich wollte der US-Präsident in diesen Tagen über positive Nachrichten sprechen, die rückgängige Inflation, die leicht verbesserte Wirtschaftslage, aber das ist erstmal dahin. Und das vermutlich für einige Wochen, wenn nicht Monate.