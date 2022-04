Warum all das Leid? Natürlich weiß auch Ami Vitale keine Antwort auf die Frage, die sich ohnehin jeder Logik zu verweigern scheint. Sie weiß nur: Es muss etwas passieren. "Aufgrund der Ereignisse auf der ganzen Welt, die so viel sinnloses Leid verursachen, fühlten wir uns gezwungen, schnell zu handeln", sagt sie dem stern, "und eine neue Initiative zu gründen, um Menschen zu unterstützen, die in Konfliktgebieten gefangen sind."

Ami Vitale ist Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin, hochdekoriert und gefeiert für ihre Arbeiten in "National Geographic", das seit Jahrzehnten wie kein anderes Magazin für beeindruckende wie bedrückende (Foto-)Reportagen aus allen Winkeln der Erde steht. Gemeinsam mit der Journalistin Eileen Mignoni gründete sie "Vital Impacts", der Name ist der gemeinnützigen Non-Profit-Organisation Anspruch und Auftrag zugleich: "Lebenswichtige Auswirkungen", wörtlich übersetzt, die wollen sie im besten Sinne haben.

"Wir hoffen, dass diese Drucke Menschen dazu inspirieren, an eine bessere Welt zu glauben"

"Wir alle können die Schrecken der Welt aus der Ferne beobachten und uns hilflos fühlen", sagt Vitale dem stern, "aber dies ist eine Möglichkeit, humanitäre Bemühungen zu unterstützen." In Partnerschaft mit zahlreichen Fotografinnen und Fotografen von "National Geographic" hat Vital das Projekt "Impact Now" ins Leben gerufen: Die weltweit führenden Künstlerinnen und Künstler machen ihre beeindruckenden Werke, die in zahlreichen Magazinen und Museen zu sehen waren und sind, als Fotodrucke der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Profit wird zu 100 Prozent an die Wohltätigkeitsorganisation Direct Relief gespendet, die sich weltweit für Menschen in Krisenregionen einsetzt und seit dem russischen Angriffskrieg auch humanitäre Hilfe in der Ukraine leistet.

"Die Hoffnung ist, dass diese Arbeiten jeden, der sie sieht, dazu inspirieren werden, sich für eine Welt des Friedens und des Mitgefühls einzusetzen", erklärt Vitale ihre Motivation, die sich auch ihre "Freunde und Kollegen" von "National Geographic" verschrieben hätten. "Wir sind der Überzeugung, dass wir gemeinsam einen positiven Einfluss haben können", so Vitale.

Dafür reichten die gefeierten Fotojournalistinnen und -Journalisten jeweils mehrere ihrer Arbeiten ein, von denen nunmehr 112 Motive kuratiert wurden und für den guten Zweck erworben werden können. "Es ist für jeden etwas dabei", verspricht Vitale: skurrile, schmerzhaft-schöne, aber auch atemberaubende und historische Momente. "Wir hoffen, dass diese Drucke Menschen dazu inspirieren, an eine bessere Welt zu glauben und darauf hinzuarbeiten."

Die Fotodrucke können bis zum 20. April 2022 auf der "Impact Now"-Projektseite erworben werden. Der stern zeigt eine Auswahl der Motive.