Bizarre Szenen in einem Nationalpark in Afghanistan. Taliban-Kämpfer vergnügen sich in Bamyan auf Tretbooten auf einem See. Schwerbewaffnet ziehen radikale Islamisten auf Schwanenbooten ihre Kreise. Man käme hierher, um Spaß zu haben, ließ einer der Taliban wissen. Doch für einige hört der Spaß auf – spätestens bei den Waffen. Ein Angestellter des Bootsverleihs hat Angst, die Taliban nach Geld zu fragen. Außerdem befürchtet er, dass die bewaffneten Kämpfer Touristen abschrecken. Ihr wahres Gesicht zeigten die neuen Herrscher Afghanistans am Wochenende. In Kabul wurde ein Mann öffentlich ausgepeitscht – als Strafe dafür, dass er ein Handy gestohlen hatte.

