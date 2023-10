von Mirjam Bittner Seit Tagen eskaliert die Gewalt im Nahen Osten nach den Angriffen der Hamas. Israel darf sich völkerrechtlich dagegen wehren und steht offenbar vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Doch wie weit geht das Selbstverteidigungsrecht?

Das Kriegsrecht beschreibt den Versuch, Menschlichkeit in unmenschlichen Konflikten durchzusetzen. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am Samstag sprechen Beobachterinnen und Beobachter vom schlimmsten Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung. Grausame Fotos und Videos in sozialen Netzwerken sind das Zeugnis der brutalen Taten. Israel geht aktuell von etwa 1200 Toten und 3400 Verletzten aus.

Auch die etwa zwei Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen erleben einen Albtraum. Nicht alle unterstützen die Terrororganisation Hamas. Trotzdem trifft die drastische Antwort Israels die Zivilbevölkerung. Durch großflächige Bombardements, die Kappung von Wasser und Strom, nun möglicherweise durch die Bodenoffensive der hochgerüsteten israelischen Armee. Das palästinensische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstagabend über 1500 Todesopfer und mindestens 6600 Verletzte.

Die verantwortliche Hamas wurde für ihre Taten weltweit kritisiert. Doch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erinnerte auch Israel daran, dass das Recht auf Verteidigung im Rahmen des Völkerrechts ausgeübt werden müsse. Welche Regeln gibt es im Krieg?

Das Kriegsrecht ist im Völkerrecht geregelt

Kommt es zu einem bewaffneten Konflikt, legt das humanitäre Völkerrecht Mindeststandards für militärische Handlungen fest. Insbesondere die Genfer und die Haager Konventionen, schreibt der Völkerrechtler Rainer Hofmann von der Universität Frankfurt. Das Genfer Abkommen soll den Schutz von Zivilpersonen sicherstellen, das Haager Abkommen regelt den Schutz von Armeeangehörigen sowie Kriegsführung und -methoden.

Das Bundesministerium für Verteidigung fasst die Regelungen ausführlich zusammen. Ein Überblick über die wichtigsten Grundsätze:

Nur Angehörige der Streitkräfte, sogenannte Kombattanten , dürfen sich an den Kampfhandlungen beteiligen.

, dürfen sich an den Kampfhandlungen beteiligen. Nur militärische Ziele dürfen bekämpft werden, Kollateralschäden sind so weit wie möglich zu begrenzen.

dürfen bekämpft werden, Kollateralschäden sind so weit wie möglich zu begrenzen. Zivilpersonen sind besonders zu schützen, sie dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein. Auch "die Androhung oder Anwendung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, sind verboten", schreibt das Verteidigungsministerium.

sind besonders zu schützen, sie dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein. Auch "die Androhung oder Anwendung von Gewalt mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, sind verboten", schreibt das Verteidigungsministerium. Sanitäter und Geistliche sind keine Kombattanten und genießen auch als Angehörige der Streitkräfte besonderen Schutz.

sind keine Kombattanten und genießen auch als Angehörige der Streitkräfte besonderen Schutz. Kriegerische Handlungen sind nur im Kriegsgebiet erlaubt. Unverteidigte Orte, entmilitarisierte oder neutralisierte Zonen dürfen nicht angegriffen werden.

erlaubt. Unverteidigte Orte, entmilitarisierte oder neutralisierte Zonen dürfen nicht angegriffen werden. Der Einsatz diverser Waffen und Kampfmittel ist verboten, die "übermäßige Leiden" verursachen, so das Verteidigungsministerium. Dazu gehören giftige Gase, Sprengfallen, chemische Waffen oder Antipersonenminen.

ist verboten, die "übermäßige Leiden" verursachen, so das Verteidigungsministerium. Dazu gehören giftige Gase, Sprengfallen, chemische Waffen oder Antipersonenminen. Kriegsverbrechen sind schwere Straftaten, die gegen das Völkerrecht verstoßen. Dazu gehören Folter, Vergewaltigung, unmenschliche Behandlungen oder militärisch nicht gerechtfertige Zerstörungen.

Gilt das Völkerrecht für Hamas und Israel?

"Ein zentrales Problem des humanitären Völkerrechts (wie des Völkerrechts im allgemeinen) ist die Kontrolle seiner Einhaltung und gegebenfalls Sanktionierung seiner Missachtung", so Hofmann. Das zeigt sich in diesen Tagen auch im Nahostkonflikt.

Israel als Staat ist gebunden an die Genfer Konvention. "Die israelische Regierung und Armee fühlen sich dem auch verpflichtet", erklärt Christoph Safferling im Jura-Podcast "FAZ Einspruch". Safferling ist Professor für Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Schwieriger werde es bei der Hamas, die aus völkerrechtlicher Sicht als private Organisation gilt. Dazu kommt, Palästina wird zwar von der Bundesregierung und anderen Staaten nicht als souveräner Staat anerkannt, doch ist Palästina seit 2015 Vertragsstaat des Weltstrafgerichtes. Dementsprechend könnten Verbrechen auf dem Gebiet auch geahndet werden, sagt Safferling.

Insbesondere bei der drohenden Bodenoffensive durch Israel bewege man sich auf einem "ganz schmalen Grad", so der Jurist gegenüber der "FAZ". Das Recht auf Selbstverteidigung sei begrenzt durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: "Es darf immer nur so viel an Selbstverteidigungsgewalt angewendet werden, wie erforderlich ist, um die Gefahr zu beseitigen." Der Gradmesser müsse der Kampf gegen den Terror sein: "Vor Ort zu unterscheiden ist natürlich nicht leicht, aber das muss der Maßstab sein: Die größtmögliche Schonung der Zivilbevölkerung."

Auch die Kappung von Wasser und Nahrungsmitteln sei unter bestimmten Umständen völkerrechtlich zulässig. Beispielsweise, um die Terroristen vom Nachschub abzuschneiden. Entscheidend ist unter anderem der Zeitraum, so Safferling: "Es ist auch im römischen Statut als Kriegsverbrechen vorgesehen, wenn man die Bevölkerung vorsätzlich verhungern lässt."

Mehrere Völkerrechtler gehen auf Seiten der Hamas von Kriegsverbrechen aus, insbesondere durch die brutalen Angriffe auf Feiernde bei einem Festival mit 270 Toten, sowie durch die Entführung und Tötung von Zivilpersonen. Doch auch "das unterschiedslose Bombardieren von bewohnten Gebieten", wie es zum Teil in Gazastreifen geschieht, könnte den Tatbestand von Kriegsverbrechen erfüllen, sagt der Völkerrechtler.

Weitere Quellen: Bundesministerium für Verteidigung, Legal Tribune, Universität Frankfurt,Bundeszentrale für politische Aufklärung, "FAZ", Informationen der Nachrichtenagenturen