Bolivien: Ex-Präsident Evo Morales akzeptiert Asyl in Mexiko

Exil in Mexiko: Der scheidende bolivianische Präsident Evo Morales war in der Nacht zu Dienstag Ortszeit nach Angaben des mexikanischen Außenministeriums sicher an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg nach Mexiko. Morales hatte seine Ausreise ins dortige Exil kurz zuvor auf Twitter bekanntgegeben und seinen Anhängern versprochen, dass er "mit mehr Kraft und Energie" zurückkehren werde. Es tue weh, das Land aus politischen Gründen verlassen zu müssen, aber er werde trotz des Putsches rechter Kräfte gegen ihn in Kontakt bleiben, sagte er. Auch in Mexiko gab es Kundgebungen für Morales, hier vor der Botschaft Boliviens: O-Ton: "Evo, höre bitte, wir sind hier, um für Dich zu kämpfen!" O-Ton: "Wir haben mit Evo Morales einen Präsidenten, der gewählt wurde. Was jetzt nach ihm kommen würde, wären brutale Maßnahmen, Ausbeutung, Verarmung, gerichtet gegen die Arbeiter und Bauern." Evo Morales hatte am Sonntag seinen Abgang nach fast 14 Jahren an der Macht angekündigt. Zuvor hatte die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) Neuwahlen empfohlen, weil sie bei der Präsidentenwahl am 20. Oktober nach eigenen Angaben Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Nach daraus resultierenden teils gewaltsamen Unruhen hatte Mexiko Evo Morales Asyl gewährt, das dieser nun annahm, um - nach eigenen Angaben - einen Bürgerkrieg in Bolivien zu vermeiden.