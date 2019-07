Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat sein Kabinett auf den Brexit spätestens am 31. Oktober eingeschworen. Bei der ersten Sitzung im Unterhaus am Donnerstag sagte Johnson, der Brexit werde das Vereinigte Königreich zum besten Land der Welt machen. Auch sonst war Johnson kein Versprechen zu groß. O-TON BORIS JOHNSON, BRITISCHER PREMIERMINISTER: "Der beste Ort zum Leben, der beste Ort für eine Familie, der beste Ort, um Kinder zur Schule zu schicken und der beste Ort, eine Firma zu gründen oder zu investieren. Denn wir haben das beste Verkehrssystem, wir haben die sauberste Umwelt, und die beste Pflege von alten Menschen. Das ist das Ziel der Regierung, die ich ernannt habe, das ist der Daseinszweck der Regierung, die ich führe. Ich glaube, wenn wir jetzt an die Arbeit machen, dass wir im Jahr 2050 zurückschauen können auf diese außergewöhnliche Zeit als der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters - und da plane ich noch am Leben zu sein, vielleicht aber nicht unbedingt auf diesem Posten." Johnson sagte weiter, Großbritannien werde international führend sein, bei mobilem Internet, der Wirtschaftskraft, Elektromobilität, Biotechnologie und Klimaschutz, so Johnson. Jeremy Corbyn von der Labour-Party ließ das so nicht stehen. O-TON JEREMY CORBYN, LABOUR-POLITIKER: "Niemand unterschätzt dieses Land. Aber dieses Land macht sich Sorgen, dass sich der Premierminister überschätzt." Während der Sitzung kam es immer wieder zu lautstarken Wortgefechten, was Parlamentssprecher John Bercow auf den Plan rief. O-TON JOHN BERCOW, PARLAMENTSSPRECHER: "Ich habe bereits zuvor gesagt, dass der Premierminister nicht niedergeschrieben wird. Das gleiche gilt auch für den Sprecher der Opposition. Versuchen sie es nicht, sie ruinieren ihre Stimmbänder. Und vor allem funktioniert es nicht. Die Abgeordneten werden gehört werden. Die Debatte wird so lange wie nötig dauern. Egal, was für Termine sie vielleicht haben." Johnson kündigte umfangreiche Investitionen ins Gesundheitssystem und ins Bildungssystem an. Auch die Mittel für Polizei, sozialen Wohnungsbau und Infrastruktur würden aufgestockt.