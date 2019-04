Die britische Premierministerin Theresa May wird einem Regierungsvertreter zufolge noch am Mittwoch Beratungen mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse aufnehmen. May hatte die EU zuvor um eine weitere Verlängerung der Ausstiegsfrist gebeten. Die Verschiebung solle Gespräche mit der Opposition ermöglichen, damit ein harter Brexit vermieden werden kann. Labour-Chef Corbyn zeigte sich offen für Verhandlungen. "Ich habe ihrer Erklärung sehr aufmerksam zugehört. Natürlich freue ich mich auf das Zusammentreffen. Wir müssen diskutieren. Wir müssen sicherstellen, dass das Parlament die Möglichkeit hat, über Vorschläge abzustimmen, die verhindern, dass wir Ende nächster Woche unkontrolliert aus der EU herausstolpern." Befürworter eines harten Brexits und parteiinterne Kritiker der Premierministerin halten nichts von dem Gesprächsangebot. Boris Johnson, Tory-Abgeordneter "Es ist sehr enttäuschend, dass der Brexit jetzt Jeremy Corbyn und der Labour Party anvertraut wurde. Wenn er sich durchsetzt, wird das Ergebnis sicher sein, dass wir in der Zollunion bleiben, ohne unsere Handelspolitik kontrollieren zu können, ohne riesige Bereiche unserer Gesetzgebung kontrollieren zu können. Der Brexit wird aufgeweicht bis er ganz verschwindet." "Selbst Mays existierender Deal ist besser, als das Chaos einer von Corbyn kontrollierten Zollunion." Michael Gove, Umweltminister "Es ist wichtig, dass der Führer der Opposition anerkennt, dass Labour sich verpflichtet hat, die Ergebnisse des Referendums anzuerkennen. Und ich denke, dass wir im House of Commons alles tun müssen, um sicherzustellen, dass wir die EU zum frühestmöglichen Termin verlasen." Nach Mays Vorstellungen soll ein gemeinsamer Plan zuerst dem Parlament und dann in der kommenden Woche der EU vorgelegt werden.