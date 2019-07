Boris Johnson ist neuer Tory-Chef. Damit wird er Premierminister. Und als dieser will er auf jeden Fall am 31. Oktober den Austritt aus der Europäischen Union durchziehen. Sagt er jedenfalls.

So viel ist sicher.

Wie es weitergehen soll, welchen Kurs das Land unter dem Nachfolger von Theresa May nehmen wird, wirft derweil Fragezeichen auf (warum, lesen Sie etwa hier und hier).

"Was kommt auf Großbritannien zu?", fragt daher etwa die britische Tageszeitung "The Guardian". Die schottische "The National" ist sich hingegen sicher: "Dieses Land braucht dich nicht". Doch es gibt auch enthusiastische Reaktionen aus dem britischen Blätterwald, manch ein Medium scheint sich über den "neuen Dude" ("Metro") in der Downing Street 10 zu freuen. Eine Auswahl an Titelseiten zur Wahl von Boris Johnson.

Boris Johnson wird britischer Premierminister: "Willkommen zur dunkelsten Stunde des Brexits"

The Guardian front page, Wednesday 24 July 2019: An ambition is fulfilled. But what next for Britain? pic.twitter.com/OPrzN143d7 — The Guardian (@guardian) July 23, 2019

"Ein Ehrgeiz ist erfüllt", titelt der britische "The Guardian" in Bezug auf Johnsons anscheinend lang verfolgtes Ziel. "Aber was kommt auf Großbritannien zu?"

The Sun Boris Johnson front page. "Hey Dude! Don't make it bad" pic.twitter.com/76lobFTtN4 — Kate Lyons (@MsKateLyons) July 24, 2019

Das Boulevardblatt "The Sun" titelt in Anspielung auf einen Beatles-Song ("Hey Jude") und Johnsons Siegerrede: "Hey Dude! Dont' make it bad". Frei übersetzt: "Hey man, mach es nicht schlecht".

Die "Daily Mail" fordert im Angesicht des Brexits und den Versprechungen von Johnson: "Nun bring uns Sonnenschein!".

Here is tomorrow's @Daily_Express #frontpage:



- EU bureaucrats be warned, here comes #BorisJohnson

- New PM to appoint Cabinet showcasing 'all the talents'

- Boris vows to work 'flat out'#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/LG9CxX9UxO — Daily Express (@Daily_Express) July 23, 2019

Der konservative "Daily Express" kündigt offenbar voller Vorfreude an: "Festhalten ... jetzt kommt Boris!"

Dem "Daily Mirror" scheint das Lachen über manch einen PR-Ausrutscher Johnsons vergangen zu sein: "Es ist wirklich nicht mehr lustig", titelt das Blatt.

Das Cover des "Independent" ziert ein düsterer Cartoon, die Überschrift kommt ebenso bedrohlich daher: "Willkommen zur dunkelsten Stunde des Brexits".

In tomorrow's National: Nicola Sturgeon could speed up indyref2 plans after Boris win ... and Kevin McKenna imagines PM Johnson's first Cabinet meeting pic.twitter.com/3oYrumr5hX — The National (@ScotNational) July 23, 2019

Der schottische "The National" macht Boris Johnson eine Ansage: "Dieses Land braucht dich nicht".

Alarmiert bis begeistert zeigt sich "The Metro" auf ihrer Titelseite: "Keine Panik!" und ein salutierender Johnson.