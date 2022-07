"Am Abgrund", "Endspiel", "Gefettetes Ferkel": Das Urteil der Presse über Boris Johnson fällt nach dessem jüngsten Skandal vernichtend aus.

Es ist wohl der Höhepunkt der an Skandalen nicht eben armen Biographie des britischen Premierministers Boris Johnson: Nach den Rücktritten zweier wichtiger Minister kämpft Johnson so stark wie nie zuvor um sein politisches Überleben. Großbritannien ist durch den neuerlichen Skandal in eine schwere Regierungskrise gestürzt. Nicht nur seine eigenen Parteigenossen haben mit Johnson endgültig die Geduld verloren, auch in der Presse ist das Urteil einhellig vernichtend.

"The Telegraph": "Plötzlich wird das Ausmaß der Krise, die die Regierung von Boris Johnson belastet, in überwältigender Weise deutlich. Der gemeinsame Rücktritt von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid hat ein Loch in das Herz des Kabinetts gerissen, das unmöglich zu reparieren sein wird, selbst wenn der Premierminister es versuchen sollte.

Angesichts der Vorwürfe (...) kann er die Kritik nicht länger als oppositionelles Gejammer oder die Ansichten bekannter Gegner abtun. Javid sagte, das Land brauche eine 'starke und prinzipientreue konservative Partei, und die Partei ist größer als eine Einzelperson'. Sunak sagte, das Land erwarte, dass die Regierung 'kompetent und seriös' geführt werde. Tugenden, die seiner Meinung nach fehlen. Das sind ernsthafte Anschuldigungen von ernsthaften Leuten. Dies ist eine existenzielle Krise nicht nur für Johnson, sondern für die Regierung und die Konservativen. Zum Wohl der Partei und des Landes muss sie überwunden werden."

"Großbritannien hat etwas Besseres verdient"

"The Guardian": "Die anscheinend koordinierten Rücktritte von Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid sind sicherlich ein Zeichen dafür, dass Boris Johnson als Premierminister vor dem Aus steht. Es war bereits klar, dass eine Reihe von Skandalen - vor allem die durch 'Partygate' demonstrierte Verachtung des Premierministers für die Öffentlichkeit - Johnsons Ansehen irreparablen Schaden zugefügt haben.

Großbritannien hat etwas Besseres verdient als einen Premierminister, der zur Lachnummer geworden ist und in einer Zeit der Wirtschaftskrise einer steuerlosen Regierung vorsteht. Im Interesse der Wahrung ihrer Selbstachtung müssen die anderen Mitglieder von Johnsons Kabinett dem Beispiel von Sunak und Javid folgen. Der Premierminister muss mit der Wahrheit konfrontiert werden: Seine Zeit ist abgelaufen."

"Daily Mail": "Kann sich Boris, das gefettete Ferkel, da noch herauswinden?"

"Times": "Trotz der Rücktritte von Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid klammert sich Boris Johnson weiterhin an sein Amt in der Downing Street. Das ist ein Fehler. Er hat das Vertrauen seiner Partei und des Landes verloren.

Es gibt keine realistische Chance, dass Johnson, dem bei einer Vertrauensabstimmung im vergangenen Monat 148 Abgeordnete die Unterstützung versagten, seine Autorität zurückgewinnen kann, um die effektive Führung zu übernehmen, die das Land in einer Zeit der akuten nationalen Krise braucht. Jeder Tag, den er im Amt bleibt, verstärkt das Gefühl von Chaos. Im Interesse des Landes sollte er gehen."

"Daily Mirror": "Endspiel für Boris - ENDLICH"

"Boris Johnsons Amtszeit befindet sich im freien Fall"

"Sydney Morning Herald": "Boris Johnsons Amtszeit als Premierminister befindet sich im freien Fall, und es geht jetzt darum, wann, und nicht mehr ob er die Downing Street mit seinem Koffer, seiner Frau Carrie, zwei kleinen Kindern und Hund Dilyn im Schlepptau verlässt. Er hat jede Autorität verloren, und selbst seine treuesten Unterstützer können Johnsons Mangel an grundlegenden Werten oder Integrität nicht länger ertragen. Er kann sich einen Tag, eine Woche oder sogar noch einen Monat halten. Aber seine Regierungszeit ist vorbei. (...)

Bei allen Fehltritten Johnsons handelte es sich im Grunde um ein und dasselbe Vergehen: eine völlige Missachtung der Ethik, die mit seinem Amt einhergeht. (...) Die dramatischen Rücktrittsschreiben am Dienstagabend von zwei der Spitzenmänner, die neben Johnson im Kabinett sitzen, waren dazu sehr aufschlussreich. (...) Johnson hat immer wieder Skandale überlebt (...), aber er hat jetzt das Vertrauen von mindestens der Hälfte der Tory-Hinterbänkler und vieler Minister verloren. (...) Johnsons ständige Lügen haben ihn letztlich eingeholt und ohne Ausweg gelassen."

"La Stampa": "Jetzt riskiert es Boris Johnson wirklich: Der britische Premierminister ist zunehmend allein, überwältigt von einem weiteren Skandal mit Sex-Hintergrund eines sehr loyalen konservativen Abgeordneten, und nun von zwei sehr mächtigen Ministern verlassen, die am Abend mit unbarmherzigen Worten zurückgetreten sind.

Mit in einer in Stücken liegenden Regierung und dem Risiko, dass eine Kettenreaktion andere Mitglieder der Exekutive zum Verlassen bringt, könnte dies drei Jahre nach seinem Einzug in die Downing Street der Anfang vom Ende für Johnson sein. Neben Sajid Javid, der im Gesundheitsministerium den zweiten Teil der Corona-Krise managte, ging auch Rishi Sunak, der als Finanzminister die Schlüsselrolle in der Wirtschaftspolitik innehatte. Beide sind potenzielle Gegner um den Titel als Vorsitzender der Konservativen Partei."