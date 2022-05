Schon wieder zog Premierminister Johnson im letzten Moment den Kopf aus der sprichwörtlichen Schlinge. Dabei war der Bericht über die ungehemmte Partylaune im Regierungssitz 10 Downing Street mitten in den Lockdowns in jeder Hinsicht so vernichtend wie angekündigt. Hat der britische Premier tatsächlich einfach Glück – oder Verbündete in einflussreichen Positionen?