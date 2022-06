Boris Johnson bleibt weiter an der Macht. Er schadet der Demokratie. Und zerstört seine Partei

von Dagmar Seeland Schon wieder zog Premierminister Johnson im letzten Moment den Kopf aus der sprichwörtlichen Schlinge. Er überlebte das Misstrauensvotum seiner Partei am Montagabend – knapp. Dennoch hat er schon jetzt verloren.

Man kann es so sehen: Boris Johnson ist ein Mann, der erstaunlich viel Glück hat. Ein Mann, der seit nunmehr sechs Monaten all jenen durch die Lappen geht, die versuchen, ihn zum Stolpern zu bringen. Der gestern ein Misstrauensvotum gewonnen hat – knapp. 59 Prozent aller Tory-Abgeordneten sprachen Johnson ihr Vertrauen aus - bei Theresa May vor vier Jahren waren es noch 63 Prozent, ein Ergebnis, das Johnsons Verbündete damals "katastrophal" nannten. Sechs Monate später trat sie zurück. Johnson und seine Fürsprecher im Kabinett bezeichneten das Ergebnis der Abstimmung gestern als "überzeugend".

Boris Johnson sieht nicht den geringsten Grund für seinen Rücktritt.