Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Sohn teilweise nach den Ärzten benannt, die ihn während seiner schweren Covid-19-Erkrankung behandelt haben. Das erste Kind, das Johnson zusammen mit seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds hat, trägt den Namen Wilfred Lawrie Nicholas. Nicholas sei eine Referenz an Nick Price und Nick Hart. Die beiden Ärzte hatten Johnson während seiner schweren Erkrankung behandelt. Der Premier war mehrere Tage auf einer Intensivstation und sagte nach seiner Heilung, das Personal im Krankenhaus St. Thomas hätte ihm das Leben gerettet. Phasenweise habe er sich nach eigener Aussage in einer äußerst bedrohlichen Situation befunden, sagte Johnson der Zeitung "The Sun". Demnach habe die Regierung bereits einen Notfallplan für den Fall seines Todes gemacht. Die Chancen hätten fünfzig zu fünfzig gestanden, dass die Ärzte ihm einen Schlauch in die Luftröhre legen mussten, sagte Johnson. Der Regierungschef hat vergangenen Montag seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen, nachdem er einen Monat zuvor positiv auf COVID-19 getestet worden war.