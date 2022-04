Sehen Sie im Video: Premier Boris Johnson entschuldigt sich im Parlament für "Partygate"-Affäre.









STORY: „Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich in aller Demut sage, dass ich am 12. April einen Bußgeldbescheid in Bezug auf eine Veranstaltung in der Downing Street am 19. Juni 2020 erhalten habe. Ich habe die Geldstrafe sofort bezahlt. Und ich haben den Briten meine vollständige Entschuldigung angeboten. Ich nutze nun diese Gelegenheit am ersten verfügbaren Sitzungstag, um mich auch hier von ganzem Herzen beim Unterhaus zu entschuldigen." Damit hat der britische Premierminister Boris Johnson sich vor dem Unterhaus für seine Teilnahme an einer illegalen Party während des Lockdowns entschuldigt. Johnson sprach von einem Fehler und erklärte, er habe zunächst nicht bemerkt, dass die Versammlung gegen die Corona-Regeln verstoße und diese auch nicht als Party wahrgenommen. Die oppositionelle Labour-Partei setzte eine Abstimmung über weitere Ermittlungen gegen Johnson durch. Es geht um den Verdacht, dass der Premierminister das Parlament in die Irre geführt habe. Die Abstimmung ist für Donnerstag angesetzt. Damit geht die sogenannte Partygate-Affäre in Großbritannien also weiter. Allerdings wird nicht damit gerechnet, dass Johnson aufgrund dieser Verfehlungen zurücktreten wird.

