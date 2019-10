Am Samstag steigt der große Brexit-Showdown im britischen Unterhaus. Wird das britische Parlament nach drei quälenden Jahren den neuen, mit der EU ausgehandelten Deal annehmen oder ihn erneut ablehnen? Das Votum könnte von einer Handvoll Stimmen entschieden werden. Das geht aus verschiedenen Analysen britischer Medien hervor. Premierminister Boris Johnson hat keine eigene Mehrheit im Parlament. Trotzdem hatte er sich nach der Einigung beim EU-Gipfel am Donnerstag "sehr zuversichtlich" gezeigt, dass Abgeordnete aller Parteien bei näherer Prüfung den Nutzen einer Zustimmung erkennen könnten.

Die aktuellen Entwicklungen zum Brexit-Showdown stern-Ticker:

Freitag, den 18. Oktober

+++ 15.23 Uhr: Schriftsteller machen sich Sorgen um Zukunft Großbritanniens +++

Vor der Sondersitzung des britischen Parlaments am Samstag haben britische Schriftsteller und Intellektuelle erneut ihre Sorgen um die Zukunft des Landes geäußert. Das Land fange wieder an, Mythen zu glauben und diese für die Wahrheit zu halten, sagte der Lyriker Patrick McGuinness auf der Frankfurter Buchmesse. "Die haben 50 Jahre geglaubt, sie hätten den Krieg gewonnen, mehrere Jahrhunderte geglaubt, die Demokratie erfunden zu haben - und Presse und Politik haben diese vermeintlichen Wahrheiten immer wieder erzählt." Eine ähnliche Entwicklung vollziehe sich derzeit erneut.

+++ 14.15 Uhr: Brexit-Zustimmung ist laut Scholz unmittelbar gut für das Wirtschaftswachstum +++

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet damit, dass ein Ja zum Brexit-Abkommen im britischen Parlament die deutsche Wirtschaft sofort ankurbeln würde. "Ich wünsche mir, dass es eine Zustimmung gibt, damit wir jetzt wissen, wie die Dinge weitergehen - und das wird unmittelbar gut sein für das Wachstum", sagte er auf der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Die gefundene Verständigung sei gut und könne auch dauerhaft wirken.

+++ 14.00 Uhr: Maas fordert klares Votum des britischen Parlaments zu Brexit-Deal +++

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat das britsche Parlament aufgefordert, sich eindeutig zum neuen Brexit-Deal zwischen EU und Großbritannien zu positionieren. "Unabhängig davon wie es in der Sache entscheidet: Wir brauchen jetzt eine klare Aussage wie es weitergehen soll, denn die Zeit für politisches Taktieren ist abgelaufen", sagte Maas in Berlin vor einem Treffen mit dem Außenminister Bangladeschs, Abul Kalam Abdul Momen. "Wir zählen jetzt darauf, dass das britische Parlament sich seiner großen Verantwortung in dieser heiklen Phase bewusst ist", sagte Maas.

+++ 13.07 Uhr: Regisseur Ken Loach - Brexit lenkt von schwerwiegenden Problemen ab +++

Der Brexit bestimmt derzeit die Schlagzeilen - aus Sicht des sozial engagierten britischen Star-Regisseurs Ken Loach lenkt er allerdings von viel schwerwiegenderen Problemen ab. Der angestrebte EU-Austritt Großbritanniens sei "eine Ablenkung", denn "die großen Probleme, die wir während unserer Zeit in der Europäischen Union hatten, werden immer noch da sein, wenn wir diese verlassen", sagte der 83-jährige Filmemacher am Donnerstagabend beim Filmfestival Lumière in Lyon.

+++ 10.47 Uhr: Britische Regierung ruft deutsche Unternehmen zum Handeln auf +++

Zwei Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ruft die Regierung in London "alle deutschen Unternehmen" in ganzseitigen Zeitungsanzeigen dazu auf, sich "jetzt" auf den Brexit vorzubereiten. "Sie wollen nach dem Brexit weiterhin Waren mit dem Vereinigten Königreich handeln? Dann werden Sie jetzt aktiv!" Die Anzeige ziert das Logo "Brexit 31 October", unten taucht der Slogan "Bereit für den Brexit" auf.

+++ 10.17 Uhr: Befürworter von zweitem Brexit-Referendum machen Rückzieher +++

Die Befürworter eines zweiten Brexit-Referendums wollen ihr Anliegen nun doch nicht mit der Abstimmung über das neue Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson am Samstag verbinden. Das machte der außenpolitische Sprecher der britischen Liberaldemokraten, Chuka Umunna, in einem BBC-Interview am Freitag deutlich. "Der Fokus morgen wird darauf liegen, den Deal zu Fall zu bringen", sagte Umunna. Er stellte aber in Aussicht, dass es in der kommenden Woche einen Versuch geben werde. Brexit-Gegner wollen am Samstag in einer großen Demonstration in London für ein Abkehr vom EU-Austritt werben.

Ein zweites Referendum hätte nur Chancen, wenn sich die größte Oppositionspartei Labour offiziell hinter den Plan stellen würde. Doch das scheint noch nicht der Fall zu sein. Labour-Chef Jeremy Corbyn äußerte sich am Donnerstag widersprüchlich dazu.

+++ 8.11 Uhr: Asselborn - "Brexit ist etwas politisch Bescheuertes"

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hofft, dass das britische Parlament das Brexit-Abkommen zum Austritt aus der Europäischen Union annimmt. "Brexit ist etwas politisch Bescheuertes", sagte er am Morgen im Deutschlandfunk. Es sei aber die Aufgabe der EU, auch kleine Mitgliedsstaaten zu schützen. Dazu gehöre auch, den Frieden in Irland zu wahren. "Der neue Brexit-Deal kann das leisten", sagte Asselborn.

+++ 5.07 Uhr: Johnson muss um Brexit Deal kämpfen +++

Nach dem Brexit-Deal mit der EU muss der britische Premierminister Boris Johnson für eine Mehrheit zuhause im Parlament kämpfen. Wegen massiven Widerstands vieler Abgeordneter ist eine Mehrheit bei der Abstimmung am Samstag völlig ungewiss. Unterstützung bekam Johnson vom erzkonservativen Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg: "Ich bin sehr glücklich über den Deal, den Premierminister Boris Johnson mit der Europäischen Union erreicht hat", sagte Rees-Mogg von der Regierungspartei in einer Video-Botschaft auf Twitter. Er könne dieses Abkommen mit Begeisterung empfehlen.