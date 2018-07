Jeremy Hunt wird neuer britischer Außenminister. Premierministerin Theresa May ernannte den langjährigen Gesundheitsminister am Montagabend zum Nachfolger von Boris Johnson. Dieser war aus Protest gegen die Brexit-Politik der Regierungschefin von seinem Amt zurückgetreten. Hunt gilt als Vertrauter Mays und stimmte beim Brexit-Referendum 2016 für einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Hunt sagte am Montag in London: "Ich möchte starten damit, meinem Vorgänger Boris Johnson zu danken. Er ist eine der großen treibenden Kräfte gewesen der britischen Politik. Als Außenminister hat er für eine unglaublich wichtige Reaktion angesichts des Angriffes auf die Skripals in Salisbury gesorgt. Und für vieles andere sehr Wichtige. Meine wichtigste Aufgabe für unser Land ist es in diesen so wichtigen Zeiten, voll und ganz hinter der Premierministerin zu stehen. Damit wir eine Vereinbarung mit der Europäischen Union erreichen, die unsere jüngsten Kabinetts-Beschlüsse von voriger Woche umsetzt." Der Rücktritt Johnsons war der zweite binnen Stunden, nachdem am Sonntagabend bereits Brexit-Minister David Davis seinen Hut genommen hatte. Beide Politiker gehörten zu den Ministern, die für einen klaren Bruch Großbritanniens mit der EU eintreten.