Ein heimlich aufgezeichnetes Gespräch könnte Großbritanniens Außenminister Boris Johnson in Erklärungsnot bringen. Das Onlineportal Buzzfeed veröffentlichte am Donnerstag den Mitschnitt, der während eines Abendessens mit Johnson am Mittwoch aufgezeichnet worden sein soll. Dem Medienportal zufolge warnt Johnson darin vor einem möglichen "Brexit Meltdown", einem Kollaps bei den Verhandlungen zum EU-Austritt Großbritanniens. Am Ende werde aber alles gut ausgehen. Johnson spekuliert in dem Gespräch, dass US-Präsident Donald Trump bei den Verhandlungen viel härter vorgehen würde. "Da gäbe es jede Menge Zusammenbrüche und Chaos. Jeder würde denken, er sei verrückt geworden. Aber vielleicht würde das ja etwas bringen. Das ist ein sehr guter Gedanke." Großbritanniens Premierministerin Theresa May, hier bei der Ankunft zum G7-Gipfel in Quebec am Donnerstag, stehe jetzt eine Phase bevor, in der man Brüssel viel streitbarer gegenübertreten müsse, sagte Johnson.. Eine Sprecherin Mays teilte am Freitag mit, die Premierministerin habe Vertrauen in ihren Außenminister. Einen Kommentar zu dem Inhalt des Gesprächs gab es zunächst nicht.