Der britische Premier Boris Johnson steht seit Monaten wegen der "Partygate"-Affäre innenpolitisch unter Druck. Nun musste er sich sogar einem Misstrauensvotum seiner eigenen Partei stellen.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. 211 Abgeordnete von Johnsons Tories stimmten am Montagabend für Johnsons Verbleib als Parteivorsitzender, 148 Parlamentarier sprachen ihm das Misstrauen aus. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.

Dutzende Tories für Misstrauensvotum gegen Johnson

Am Montagmorgen hatte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, in London bekanntgegeben, dass die notwendige Anzahl an Briefen – also mindestens 54 – von Tory-Abgeordneten eingegangen sei. Damit ist die Schwelle von mindestens 15 Prozent erreicht. Die explosive Nachricht, die wohl so manchem noch feierseligen Briten schlagartig ernüchtert haben dürfte, ist kein Zufall: Brady bestätigte auf Nachfrage indirekt, man habe die Jubiläumsfeiern zu Ehren der Queen in den vergangenen Tagen nicht mit der Nachricht überschatten wollen.

Bei einem Treffen mit den Abgeordneten seiner Fraktion am Nachmittag hatte sich Johnson Parteikreisen zufolge jedoch optimistisch gezeigt. Die Zweifel an seiner Führungsrolle tat er als Medienrummel ab. "Ich bin froh, dass diese Abstimmung endlich stattfindet", sagte der Premier demnach. Es sei jetzt nicht die Zeit, um sich nur um die eigene Achse zu drehen, so der Premier. Er fügte hinzu: "Wenn Sie mich heute Abend unterstützen, haben wir die Chance damit aufzuhören, über uns selbst zu sprechen, und können nur noch darüber sprechen, was wir für die Menschen dieses Landes tun."

Partys während des Corona-Lockdowns

Niemand außer ihm habe es fertigbringen können, die politische Krise um den EU-Austritt zu einem Ende zu bringen, so Johnson weiter. Sollte er das Misstrauensvotum überstehen, wolle er zudem Pläne vorstellen, die Millionen Menschen zu einem Eigenheim verhelfen sollen, sagte der Regierungschef.

Johnson steht innenpolitisch unter Druck, seit im Winter Stück für Stück ans Licht kam, dass in seinem Amtssitz exzessive Partys gefeiert wurden, während der Rest der Briten lange Lockdowns absaß und sich nicht von sterbenden Angehörigen verabschieden konnte.

