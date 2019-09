Es war definitiv kein Heimspiel für Boris Johnson, den britischen Premier, am Montag in Luxemburg. Laute Buh-Rufe von Demonstranten außerhalb der Tore vom Amtssitz des Regierungschefs von Luxemburg, Xavier Bettel. Johnson und Bettel wollten sich laut Plan hier gemeinsam gegenüber der Öffentlichkeit äußern, aber nach dem Pfeif-Konzert stand der Luxemburger Bettel dann allein am Pult: O-Ton: "Danke sehr, dass Sie mir zuhören. Ich denke, zu demonstrieren ist ein Recht in einer Demokratie. Und es ist auch wichtig, in der Lage zu sein, sich auszutauschen und einander zuzuhören. Ich wollte eigenlich Mister Johnson danken, der heute hier war - für den Austausch, den wir hatten. Für mich war es wichtig, dem Premier Johnson zuzuhören. Zum konkreten Vorschlag, einen No-Deal-Brexit zu vermeiden." Johnson sagte später vor der Kamera auf die Frage, warum er die Pressekonferenz habe ausfallen lassen: O-Ton: "Nun, ich denke, es wäre nicht fair gewesen gegenüber dem Premierminister von Luxemburg. Ich denke, da gab es ganz klar jede Menge Lärm, und ich denke, unsere Punkte wären dann übertönt worden." Zuvor war auch ein Gespräch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Johnson im Brexit-Streit ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Juncker erinnerte laut EU-Kommission daran, dass es in der Verantwortung der Briten liege, rechtswirksame Lösungen zu finden, die mit dem Ausstiegsvertrag vereinbar seien. Juncker habe die anhaltende Bereitschaft und Offenheit der Kommission betont, zu prüfen, ob solche Vorschläge dann auch mit der verabredeten Regelung zur irischen Grenze, dem sogenannten Backstop, vereinbar seien. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen. Ein neues britisches Gesetz schreibt ihm allerdings vor, dass er ohne Einigung mit Brüssel eine abermalige Brexit-Verschiebung beantragen muss.