Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro unterzieht sich einem Corona-Test. Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass der Präsident Symptome der Atemwegserkrankung zeige. Bolsonaro erklärte seinen Anhängern vor dem Präsidentenpalast, dass eine Untersuchung seiner Lunge keine Hinweise auf Covid-19 gezeigt habe. Das Büro des Präsidenten reagiert nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, das Ergebnis des Abstrichs steht noch aus. Am Wochenendes hatte Bolsonaro an mehreren Veranstaltungen teilgenommen - unter anderem an Feierlichkeiten zum 4. Juli in engem Kontakt mit dem US-Botschafter in Brasilien. Bolsonaro hat die Auswirkungen des Virus wiederholt heruntergespielt. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie mit mehr als 1,6 Millionen bestätigten Fällen und 65.000 damit verbundenen Todesfällen weltweit die zweitmeisten Infektionen und Todesfälle nach den USA auf.