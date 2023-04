Auf die sanfte Tour: Was Oleksii Makeiev als ukrainischer Botschafter anders macht als sein Vorgänger

Krieg in der Ukraine

von Andreas Hoidn-Borchers Der Botschafter der Ukraine, Oleksii Makeiev, ist deutlich weniger auf Krawall gebürstet als sein Vorgänger. Er inszeniert sich als schillernder Interessenvertreter seines geschundenen Landes und hat damit Erfolg.

Es ist kaum möglich, über Oleksii Makeiev zu schreiben, ohne ihn mit Andrij Melnyk zu vergleichen. Bringen wir es also hinter uns: Wer wissen möchte, was den aktuellen ukrainischen Botschafter in Deutschland von seinem streitbaren Vorgänger unterscheidet, muss sich nur einen der jüngeren Tweets von Makeiev anschauen.