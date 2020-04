In den USA nimmt die Corona-Krise ein immer bedrohlicheres Ausmaß an. Fast 300.000 Menschen sind mittlerweile an Covid-19 erkrankt, die Zahl steigt immer schneller. Jetzt geriet der von seinem Schwiegervater Donald Trump mit der Bekämpfung der Krise beauftragte Jared Kushner in die Kritik.

Kushner hatte sich am Freitag verärgert gezeigt, dass die Bundesstaaten die für Notreserven der Regierung zuständige Behörde SNS angefragt hatten, um notwendige Beatmungsgeräte geliefert zu bekommen. Die Staaten verlangten zuviel, sie sollten lieber erst einmal die eigenen Vorräte prüfen, erklärte Kushner. Und bekam prompt eine hochemotionale Antwort vom Gouverneur von Illinois, Jay Robert Pritzker.

Pressekonferenz wird zur Brandrede

Ein sehr erschöpft wirkender Pritzker hatte sich in einer Pressekonferenz den Fragen zu seinem Krisenmanagement gestellt, hatte versucht die Bevölkerung trotz der Krise zu beruhigen und seine Entscheidungen zu erklären. Als eine Reporterin ihn nach über einer halben Stunde auf Kushners Aussage anspricht, platzt dem eben noch weitgehend gelassenen Mann der Kragen.

"Ich weiß nicht, ob das Jared Kushner bewusst ist. Aber es heißt: die Vereinigten Staaten von Amerika", platzt es geradezu aus ihm heraus. "Und die Bundesregierung soll uns Staaten mit ihren Vorräten unterstützen. Das weiß er offenbar nicht." Natürlich habe man auf Staats- und Städteebene auch Vorräte. Und würde die auch benutzen.

"Niemand hat eine Pandemie der Atemwege erwartet, die sämtliche Vorräte an Beatmungsgeräten erschöpfen würde. Oder das die Bundesregierung einfach von ihrer Rolle abtreten würde und 50 Staaten und fünf zusätzliche Gebiete miteinander und gegen die Regierung konkurrieren lassen würde, um alle Geräte zu bekommen, die gebraucht werden", gibt er sich fassungslos. "Jared Kushner scheint diese Situation nicht zu verstehen. Und er versteht auch nicht die Rolle der Bundesregierung in einem nationalen Notfall."

Beifall von Chicagos Bürgermeisterin

Als er sich frustriert abwendet, springt ihm noch die ebenfalls anwesende Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot bei. "Ich finde, der Gouverneur hat sich gerade unglaublich zurückgehalten", betont sie. "Aber er hat zu 100 Prozent recht. Wir sollten nicht bei der Regierung betteln müssen, dass sie sich endlich der Herausforderung stellt und Verantwortung übernimmt", ärgert sie sich. "Wir bekommen gesagt, dass die Gesundheitsbehörde nur 10.000 Ventilatoren zur Verfügung hätte. Was zur Hölle hat die Trump-Regierung dann die letzten drei Jahre getan?" Pritzker steht währenddessen kräftig nickend im Hintergrund.

Die Regierung hätte ihre Planung versaut, schließt die Bürgermeisterin. "Wir warten nicht auf Sie. Wir tun, was nötig ist." Dass Kushner nun die harte Arbeit der Gouverneure angreife, die so hart für ihre Staaten arbeiten, kann sie nicht verstehen. "Das sagt eine Menge über seinen Charakter aus", schließt sie ihre Wutrede ab.

Mittlerweile hat Kushner auf die Kritik zu seiner Aussage reagiert - aber anders als man das erwarten würde. Immer wieder wiesen Kritiker darauf hin, dass selbst die Webseite der SNS die Herausgabe von Vorräten an die Staaten betont. Irgendwann schien Kushner genug davon gehabt zu haben: Der entsprechende Text auf der Webseite wurde mittlerweile geändert, wie ein Twitternutzer bemerkte. Von seinem Schwiegervater scheint Kushner ohnehin keinen Ärger erwarten zu müssen. Als eine Reporterin den Präsidenten auf den Vorgang ansprach, zeigte der sich unbeeindruckt - und erklärte ihr schlicht, dass sie sich schämen sollte.

Quelle: Illionois Channel TV, Twitter, MSNBC