Er hat sich mit dem Coronavirus angesteckt und ist doch noch immer äußerst wortstark: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. In einer Videobotschaft behauptete er am Donnerstag, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hätten bisher mehr Menschen getötet als das Virus selbst. "Wir können die Wirtschaft nicht weiter ersticken. Die Einkommen fehlen, die Arbeitslosigkeit tötet. Sie tötet mehr als das Virus." Außerdem sprach er sich für die Zulassung des umstrittenen Mittels Hydroxychloroquin aus. "In einigen brasilianischen Staaten ist es verboten. Aber wenn es keine Alternative gibt, warum sollte man es verbieten?" Bolsonaro war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Präsident hatte das Ausmaß der Bedrohung durch das Virus mehrfach heruntergespielt. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.