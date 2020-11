Sehen Sie im Video: Brasiliens Präsident Bolsonaro äußert sich kritisch zu Biden und Corona.













Bei einer Veranstaltung der brasilianischen Regierung am Dienstag, kam der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro so richtig in Fahrt. Zunächst nahm er den neugewählten US-Präsidenten Joe Biden aufs Korn. Er habe gehört, dass dieser Handelsbarrieren aufbauen wolle, wenn Brasilien nicht das Feuer im Amazonas lösche. Diplomatie sei hier nicht genug, sagte Bolsonaro. Wenn es keinen Speichel mehr gebe, dann müsse es Schießpulver geben". Was genau er damit meint, sagt er nicht. Dann äußerte sich Bolsonaro zum Umgang mit der Corona-Pandemie: "Alles dreht sich jetzt um die Pandemie. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben. Es tut mir leid für all diejenigen, die gestorben sind, es tut mir leid. Wir alle werden eines Tages sterben, alle werden sterben, Sie werden eines Tages sterben. Es hat keinen Sinn, dem zu entfliehen, der Realität zu entfliehen. Wir müssen aufhören, ein Land von Weicheiern zu sein." Am Dienstag verzeichnete Brasilien rund 163.000 Todesfälle durch das Coronavirus, mehr als 5,7 Millionen Menschen haben sich hier infiziert.

Mehr