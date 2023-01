Die Proteste von Anhängern des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro in Brasilien sind eskaliert. Demonstrierende stürmten und verwüsteten das Parlamentsgebäude und zogen dann zum Präsidentenpalast weiter.

In der brasilianischen Hauptstadt Brasilia haben Anhängerinnen und Anhänger des früheren ultrarechten Präsidenten Jair Bolsonaro den Nationalkongress, Sitz der beiden Parlamentskammern, gestürmt.

Fernsehbilder von CNN Brasil zeigten Hunderte Menschen im Umfeld und innerhalb des Gebäudekomplexes, in dessen unmittelbarer Umgebung auch der Präsidentenpalast liegt. Auch dieser sowie das Oberste Gericht seien angegriffen worden, so Nachrichtenagenturen am Sonntagabend (MEZ). Die Eindringlinge richteten den Bildern zufolge schwere Verwüstungen im Nationalkongress an. Die augenscheinlich zunächst zahlenmäßig unterlegene Polizei setzte nach Berichten eines Fotografen der Nachrichtenagentur DPA Tränengas ein, konnte die Angreifenden aber nicht aufhalten.

"Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen", schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. "Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen."

Der erst zum Jahreswechsel ins Amt gekommene linke Bolsonaro-Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva hält sich Berichten zufolge in São Paulo auf. Das Bolsonaro-Lager hatte in der Vergangenheit mehrfach den Wahlsieg des neuen Präsidenten Anfang Oktober infrage gestellt – ohne jedoch Beweise vorzulegen. Sie riefen die Streitkräfte des Landes wiederholt zu einem Militärputsch auf.

