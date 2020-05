Sehen Sie im Video: Präsident Bolsonaro droht dem obersten Gericht Brasiliens.





Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro droht dem obersten Gericht des Landes und warnt vor einer politischen Krise. Zuvor hatten die Richter Ermittlungen gegen seine Anhänger wegen Einschüchterung und Verbreitung falscher Nachrichten eingeleitet. "Verdammt noch einmal, entschuldigen Sie meinen Ausbruch. Aber wir wissen, welche Ziele einige dieser Leute haben. Sie wollen einige Menschen aus dem Gefängnis holen, damit die weiter stehlen können. Aber sie verfolgen Menschen, die die Regierung unterstützen. Sie wollen auch die Medien beseitigen, die für mich sind. Indem sie behaupten, die würden Fake-News berichten. Was gestern passiert ist, ist falsch. Versetzen sie sich in die Lage der Leute, die behandelt wurden, als ob sie Kriminelle seien." In sozialen Netzwerken erklärte Bolsonaro, die Ermittlungen verstießen gegen die Verfassung. Das oberste Gericht hatte die Untersuchung gestartet, nachdem in sozialen Netzwerken seine Schließung gefordert und Richter bedroht wurden.