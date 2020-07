Sehen Sie im Video: Brasiliens Präsident Bolsonaro erneut positiv getestet – von Einsicht keine Spur.





Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist eigenen Angaben zufolge erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie er am Mittwoch in Brasilia begannt gab: "Ich habe gestern einen Test durchgeführt und das Ergebnis kam nachts. Ich bin immer noch positiv auf Corona. Ich hoffe, in den kommenden Tagen erneut einen Test machen zu können, damit wäre alles in Ordnung und ich könnte zurück zur Arbeit." Bolsonaro gab seine erste Diagnose am 7. Juli bekannt. Und er fühle sich gut. Ursprünglich wollte er bereits zurück ins Büro, wäre der Test in dieser Woche negativ ausgefallen. Bolsonaro hat die Gefahr durch das Virus wiederholt als gering eingestuft und von einer "kleinen Grippe" gesprochen. Das Virus breitet sich in Brasilien immer weiter aus. Offiziellen Angaben zufolge gibt es fast 2 Millionen Infektionen sowie rund 75.000 Tote im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Erkrankung.