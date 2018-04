Eigentlich hätte sich Lula da Silva hier bis Freitagnachmittag einfinden sollen um eine zwölfjährige Haftstrafe anzutreten. Doch die Beamten der Bundespolizei warteten vergebens. Brasiliens Ex-Präsident lies die Frist verstreichen. Er verharrte stattdessen am Abend zusammen mit Anhängern in einem Gebäude der Metall-Gewerkschaft in Sao Paulo, während seine Anwälte mit der Polizei verhandelt haben sollen. Sie reichten zudem einen Antrag bei dem Obersten Gerichtshof ein, den Haftbefehl aufzuheben. Die Polizei lehnte eine Stellungnahme ab, ob sie Lula notfalls abführen würde. LULA SUPPORTER, JOAO XAVIER, SAYING: "Wenn die Bundespolizei nun kommt, um Lula zu holen - dann würden sie hier gar nicht durchkommen." GLEISI HOFFMANN, PRESIDENT OF THE WORKERS PARTY "Hier werden wir bleiben. Denn hier ist der Präsident. Hier sind wir und hier bleiben wir." Der Fall hat das Land tief gespalten. Vor der Station der Bundespolizei versammelten sich unterdessen Gegendemonstranten. ANTI-LULA PROTESTER, ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA, "Ich bin hier, um mit eigenen Augen zu sehen, wie dieser kriminelle Vagabund Lula in den Knast geht." Lula war zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden, weil er Bestechungsgeld in Höhe von umgerechnet 900.000 Euro angenommen haben soll.