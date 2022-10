Nur er kann Bolsonaro schlagen: Was die Brasilianer von Lula erwarten

Wahl in Brasilien

von Jan Christoph Wiechmann Wie in den USA schon, soll auch in Brasilien ein alter erfahrener Mann mit einer tragischen persönlichen Geschichte das Land vor einem rechten Rattenfänger retten. Bei den Wahlen heute ist Lula da Silva Favorit.

An den Souvenirständen vor der Konzerthalle in Rio de Janeiro geht an diesem Sonntag Ende September vor allem ein T-Shirt reißend weg. Es zeigt einen langhaarigen, vollbärtigen Mann vor revolutionsrotem Hintergrund. Es könnte Che Guevara sein oder Fidel Castro.

Es ist Lula, als sozialistischer Revolutionär, vor 50 Jahren.

Auf den Fahnen daneben ist ein lächelnder, schon leicht ergrauter Mann zu sehen, im Anzug und mit einer Schärpe in den brasilianischen Nationalfarben.

Das ist Lula als Staatspräsident, vor 15 Jahren.