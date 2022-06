Ermittlungs-Erfolg in Brasilien . Die Polizei hat bei ihrer Suche nach dem vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und dem brasilianischen Indigenen-Experten Bruno Pereira menschliche Überreste gefunden, nachdem ein Verdächtiger gestanden hatte, die beiden im Amazonas-Gebiet getötet zu haben. Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Fischer, der mit Pereira wegen dessen Bemühungen, illegalen Fischfang in indigenen Gebieten zu bekämpfen, aneinandergeraten war. Der Verdächtige führte die Polizei zu einer abgelegenen Stelle, wo menschliche Überreste ausgegraben wurden. Das erklärte die Polizei auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Diese jüngste Entwicklung markiert den düsteren Abschluss eines Falles, der weltweit für Aufregung gesorgt hatte. Allerdings wird noch gegen weitere verdächtige Mittäter ermittelt. Phillips, ein freiberuflicher Journalist, der bereits für den Guardian und die Washington Post geschrieben hatte, soll in dem abgelegenen Dschungelgebiet, nahe der Grenze zu Kolumbien und Peru, für ein Buch recherchiert haben.