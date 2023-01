von Leonie Scheuble Eine Woche nach Amtsantritt von Brasiliens Präsident Lula greift ein rechter Mob das Regierungsviertel an. Die Lage eskaliert, Hunderte Randalierer werden festgenommen. Am Tag danach sind noch viele Fragen ungeklärt.

In Brasília regierte am Sonntag das Chaos. Tausende Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt, um gegen die angeblich gestohlene Wahl zu protestieren. Sein Nachfolger, der frisch vereidigte Präsident Luiz Inácio "Lula" da Silva, sprach von einer "beispiellosen Barbarei".

Es waren Szenen, die stark an den Kapitolsturm in Washington vor zwei Jahren erinnerten: In das Gelb und Grün der brasilianischen Flagge gehüllt, verwüsteten die rechten Randalierer das Zentrum der Macht, legten Feuer und griffen Polizisten an. Erst Stunden später konnten Sicherheitskräfte die Lage unter Kontrolle bringen.