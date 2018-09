Ein Ja zur Berufung des umstrittenen Richter-Kandidaten an den Obersten Gerichtshof von den elf Republikanern im Justizausschuss des US-Senats, ein Nein von den zehn Demokraten. Damit gab das Gremium am Freitag grünes Licht für Brett Kavanaugh, den Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump, Als nächstes soll das entscheidende Votum im gesamten Senat folgen. Dort haben die Republikaner eine hauchdünne Mehrheit. Bereits kurz vor der Wahl hatte sich eine Zustimmung abgezeichnet, nachdem der republikanische Senator Jeff Flake vor der Sitzung bekanntgab, sich für Trumps Vorschlag auszusprechen. Er galt als Wackelkandidat. Die Republikaner unterstützen Kavanaugh, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Die Demokraten wollten seine Berufung an den Supreme Court verhindern. Kavanaugh und die Professorin Christine Blasey Ford, die den Juristen der versuchten Vergewaltigung in ihrer gemeinsamen High-School-Zeit beschuldigt, hatten am Donnerstag im Justizausschuss ausgesagt. Kavanaugh bestreitet alle Vorwürfe. Trump stärkte ihm den Rücken und erklärte, an ihm festhalten zu wollen.