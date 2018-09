Die Senats-Abstimmung über den Kandidaten für den Obersten Gerichtshof der USA Brett Kavanaugh könnte verschoben werden, bis Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen ihn geklärt sind. Entsprechend äußerte sich die demokratische Senatorin Dianne Feinstein. Zuvor hatte sich die Frau, die Kavanaugh einen sexuellen Übergriff vorwirft, in der Washington Post zu Wort gemeldet. Demnach hatte sich der Zwischenfall in den frühen 80er Jahren abgespielt, als sie und Kavanaugh noch Jugendliche gewesen seien. Damals habe Kavanaugh versucht, sie auf einer Party zu vergewaltigen. Der Kandidat für den Obersten Gerichtshof und Wunschbesetzung von US-Präsident Donald Trump hatte die Vorwürfe in der vergangenen Woche entschieden zurückgewiesen. Aus dem Weißen Haus gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Zumindest ein Republikaner, der im Justizausschuss des Senats sitzt, meldete sich aber zu Wort. Senator Jeff Flake, sagte in einem Zeitungsinterview, dass die Frau, die Kavanaugh beschuldige, gehört werden und die Abstimmung im Senat verschoben werden müsse. Andere Republikaner, wie Senator Thom Tillis aus North Carolina, sehen in dem ganzen Vorgang allerdings ein politisches Spielchen. "Ehrlich gesagt bin ich geschockt, dass diese Sache nur 32 Stunden vor dem Schwur von Richter Kavanaugh aufkommt. Und nur eineinhalb Stunde bevor wir eine geheime Sitzung hatten" Der Justizausschuss des Senats will am Donnerstag entscheiden, ob er dem Senat empfiehlt, Kavanaugh zu bestätigen.