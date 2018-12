Großbritannien war schon immer reich an politischem Chaos. Doch der Montag hat mit all seinen Wendungen das übliche Maß weit übertroffen. Das will etwas heißen, weil die vergangene Woche bereits ein extremes Maß an Irrungen und Wirrungen brachte. Aber siehe, wer dachte, es ginge nicht schlimmer, täuschte sich. Es geht sehr wohl.

Einen Tag vor der geplanten Abstimmung im Parlament über den Abschiedsvertrag mit der EU und nach fünf Tagen Debatten im Unterhaus mit bis dahin 164 Redebeiträgen, zog Theresa May den Stöpsel. Abstimmung vertagt. Auf Druck aus den eigenen Reihen, die ihr übers Wochenende immer wieder bedeuteten, sie rase sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohe neben dem Votum auch das letzte bisschen Vertrauen zu verlieren.

Viele Abgeordnete witterten Verrat

Das alles trug sich in solchem Tempo zu, dass selbst Vertraute nicht mehr Schritt halten konnten. Noch am Vormittag sprach Umweltminister Michael Gove, es werde "hundertprozentig im Unterhaus abgestimmt". Das mag sein. Die Frage ist nur: wann?

Am Nachmittag – das Pfund taumelte auf tiefstem Stand seit mehr als eineinhalb Jahren – stellte sich May, höhnisch begrüßt, dem Parlament. Sie erklärte, dass sie nun doch nach Brüssel zurückkehren werde, um eine bessere Lösung für den umstrittenen nordirischen Backstop zu finden. Im Vertrag mit der EU wird Nordirland wegen der Außengrenze zur Republik anders behandelt als der Rest Britanniens, was von vielen Abgeordneten als Verrat an der Union gewertet wird. May will versuchen, in Brüssel weitere Zugeständnisse zu bekommen.

Ob sie dort allerdings mehr erreichen kann als ein paar kosmetische Korrekturen ist fraglich. Die EU-Kommission machte jedenfalls zügig klar, dass das knapp 600 Seiten starke Abschieds-Papier nicht verhandelbar sei. Falls überhaupt, könnte die begleitende politische Erklärung noch leicht variiert werden. Das wäre die Feigenblatt-Option, die den Widerstand im Parlament wohl kaum erweichen dürfte. Immerhin: EU-Ratspräsident Donald Tusk berief für Donnerstag einen Brexit-Gipfel ein. Vielleicht könne man ja etwas tun, um die britische Ratifizierung des verhandelten Deals zu erleichtern, twitterte Tusk.

Die Strategie Mays ging nicht auf

Für May ist die Situation extrem knifflig. Fast eine Woche lang hatte sie ihren Deal störrisch und unbeirrt als die "bestmögliche Lösung für Großbritannien" bezeichnet. Nur um dann doch das Gegenteil zu verkünden, nämlich: dass da eben noch Luft nach oben ist. Es war ein Eingeständnis der Niederlage – und zugleich ein Einknicken vor den Brexit-Hardlinern in der eigenen Partei, die in naiver Verkennung der Realitäten immer wieder gefordert hatten, sie müsse in Brüssel nachlegen. Die Kehrtwende spielte aber fraglos vor dem Hintergrund, eine noch schlimmere Niederlage am Dienstag abzufedern. Denn dass May ihr Paket durch das Parlament bekommen würde, galt als komplett aussichtslos - es ging eigentlich nur um die Höhe der Schlappe.

Die Premierministerin hat sich selbst in diese missliche Lage manövriert durch eine ganze Reihe von strategischen Fehlern. Der kluge Kolumnist Ian Dunt notierte, dass ihre einzige Taktik darin bestanden habe, den Pro-Europäern zu drohen, eine Ablehnung ihres Deals liefe auf den Albtraum No-Deal hinaus. Und den Brexiteers mit deren Albtraum: Verbleib in der EU. "So kriegt jeder seinen Schwarzen Peter". Das konnte nicht gut gehen. Und es ging nicht gut.

Potenzielle Nachfolger stehen schon bereit

Mit dem U-Turn geht sie nun ein extrem hohes Risiko ein. Sie spielt auf Zeit, die sie gar nicht hat. Und zwar weder zu Hause noch auf dem Kontinent, wo das entfesselte Treiben im Unterhaus mit zunehmendem Kopfschütteln verfolgt wird. Ihre Berater vertrauen unterdessen auf eine historische Parallele. May müsse es Maggie Thatcher gleich tun und benötige einen "Handtaschen-Moment". Die eiserne Lady, muss man wissen, hatte ihre europäischen Kollegen früher immer wieder zu Konzessionen genötigt - und dabei zuweilen ihre Handtasche bedrohlich geschwungen. Nur ist May nicht Thatcher, die meistens aus der Position der Stärke verhandeln konnte, mithin das Gegenteil von May.

Wie es nun weiter geht, weiß niemand, und das schließt Theresa May ausdrücklich mit ein. Es positionieren sich ja längst mögliche Nachfolger, darunter - natürlich – der unvermeidliche Boris Johnson, der ein Fernsehinterview am Sonntag zur Werbung in eigener Sache nutzte. Obendrein verdichten sich die Anzeichen, dass Labour mit ausdrücklicher Unterstützung der Scottish National Party ein Misstrauensvotum gegen die Regierung anstreben wird. Im Übrigen ist auch noch völlig offen, wann die Abstimmung im Parlament nachgeholt wird. In einer Woche? Nach Weihnachten? Oder erst im neuen Jahr? Alles möglich. Das einzige, was an diesem Montag mit Sicherheit fest steht: Die Chaos-Festspiele in Westminster gehen auf unbestimmte Zeit weiter.