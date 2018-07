Ankunft der Air Force One in London. Nachdem Donald Trump die Nato mit seinem Ultimatum zur Steigerung der Wehrausgaben in Brüssel in eine Krise gestürzt hat, ist der US-Präsident weiter nach Großbritannien gereist. Gemeinsam mit seiner Frau Melania wurde er am Donnerstag auf dem Flughafen Stansted bei London begrüßt. Das Paar begab sich zunächst zur stark abgesicherten Residenz des US-Botschafters. Danach ging es zum Blenheim Palace, einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert, in dem der britische Premierminister Winston Churchill geboren wurde und einen Großteil seiner Kindheit verbrachte. Dort empfing Regierungschefin Theresa May zu einem Abendessen mit zahlreichen geladenen Gästen. Insgesamt ist der Trip für vier Tage angesetzt. Politisches Thema werden unter anderem Londons Brexit-Pläne sein. Auch ein Treffen mit Königin Elisabeth steht auf dem Programm. Voraussichtlich werden zahlreiche Proteste Trump auf seiner Reise begleiten. Für Freitag sind so unter anderem zwei große Demonstrationen in London angekündigt. Am Montag wird Trump voraussichtlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki zum ersten gemeinsamen Gipfel zusammenkommen.