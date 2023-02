Die Erleichterung ist sichtbar: EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Sunak nach abgeschlossenen Verhandlungen zum Nordirland-Protokoll in Windsor nahe London am 27.2.2023.

von Dagmar Seeland Nach jahrelangem Streit um das Nordirland-Protokoll scheint dem britischen Premier Rishi Sunak das gelungen zu sein, woran seine Vorgänger gescheitert waren: Mit Pragmatismus und Geschick verhandelte er einen Kompromiss, mit dem sowohl die Briten als auch die EU leben können - oder? Das Königreich atmet kurz auf.

Seit einer Woche schien das Königreich in einer Neuverfilmung von "Und ständig grüßt das Murmeltier" gelandet zu sein: Es ging mal wieder um Brexit und Nordirland und um Grenzen in der Irischen See oder anderswo. Premier Rishi Sunak und EU-Präsidentin Ursula von der Leyen verhandelten tagelang hinter geschlossenen Türen. Die protestantischen Mitglieder der nordirischen DUP-Partei meldeten nervös schon vorsorglich ihre Skepsis an. Und zu allem Unglück versuchte auch noch ein gewisser Boris Johnson, Stimmung gegen seinen Nachfolger Sunak und das von ihm ausgearbeitete Abkommen zu machen, wie immer es auch ausgehen mag.