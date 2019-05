Die Labour-Partei erklärte am Freitag die Gespräche mit der Regierung über das Brexit-Abkommen für gescheitert. Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb der britischen Premierministerin Theresa May, seine Partei werde dem Abkommen nicht zustimmen. Die Regierung sei instabil, erklärte Corbyn. Dadurch sei auch das Vertrauen geschwunden, dass sie Kompromiss-Vereinbarungen abschließen könne. "Ich habe der Premierministerin einen Brief geschrieben, um ihr zu sagen, dass die Gespräche jetzt zu einem Ende gekommen sind. Die Premierministerin hat einen Zeitpunkt genannt, an dem sie sich zurückziehen will. Es gibt viel Lärm von konservativen Kabinettsmitgliedern und anderen, die nicht mit den Ergebnissen der Gespräche übereinstimmen. Deshalb beenden wir die Gespräche." May äußerte sich am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bristol. Es habe bei den Gesprächen mit Labour Fortschritte gegeben. Einige Fragen hätten sich aber als schwierig erwiesen. Eine Hauptschwierigkeit sei gewesen, dass Labour keine gemeinsame Position gefunden habe. May will das umstrittene Abkommen Anfang Juni ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen - wenn auch offenbar in leicht abgewandelter Form. "Wenn die Abgeordneten über das Abkommen abstimmen werden, werden sie die entscheidende Wahl haben - sie besteht darin, dafür zu stimmen, dass das Referendum umgesetzt wird, und der Brexit geliefert wird. Oder sie können erneut davor zurückschrecken, mit all der Ungewissheit, die damit verbunden ist." Bislang ist May bei den Abstimmungen auch am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Auch diesmal droht ihr von einem großen Teil ihrer konservativen Fraktion massiver Gegenwind. Ohne Zustimmung zu dem Abkommen käme es aller Voraussicht nach zu einem harten EU-Ausstieg. Das Königreich bleibt nach derzeitigem Stand bis maximal Ende Oktober in der EU. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin sagte, die Bundesregierung erwarte von der britischen Seite, dass das Zeitfenster bis Oktober genutzt werde.