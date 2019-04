Auf dem EU-Sondergipfel wird am Mittwochabend in Brüssel entschieden, ob den Briten noch einmal Aufschub gewährt wird oder ob es am Freitag zu einem harten Brexit kommt. Und bereits die Kleidung scheint anzudeuten, dass es hier zu Kompromissen kommen könnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel erinnerte vor Beginn des Gipfels und kurz nach ihrer Ankunft in der belgischen Hauptstadt noch mal an die "historische Verantwortung" aller Akteure: "Für mich sehr wichtig ist die Mitteilung, dass Großbritannien sich gleichzeitig auf die Vorbereitung der europäischen Walen vorbereitet. Damit ist das Funktionieren der Institutionen der Europäischen Union garantiert. Und deshalb denke ich, angesichts der historischen Verantwortung, vor der wir stehen, ein gutes Miteinander auch für die Zukunft zu ermöglichen, sollten wir offen und konstruktiv über die Bitte der britischen Premierministerin diskutieren." Es wird erwartet, dass es am Ende zu einer Verschiebung des Brexit-Datums kommen wird. Doch der Abend in Brüssel könnte noch sehr lang werden. Und es ist weiterhin unklar, zu welchen genauen Bedingungen den Briten ein Aufschub gewährt wird.