Corbyn will das britische Volk erneut abstimmen lassen: Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der linksgerichteten Labour-Party hat eine erneute Abstimmung der britischen Öffentlichkeit über den Brexit gefordert, hier Archivbilder: Da sich die Konservativen auflösten und nicht mehr regieren könnten und da das Parlament festgefahren sei, müsse dieses Thema wieder an das Volk zurückkehren, sei es durch eine Parlamentswahl oder eine öffentliche Abstimmung, sagte Corbyn. Man werde die kommenden Tage nutzen, um in der Arbeitspartei und darüber hinaus zu diskutieren, wie man sowohl Befürworter als auch Gegner des Brexit in den demokratischen Prozess einbeziehen könne. Der neue Wahl-Aufruf von Corbyn kommt in Zeiten, in denen in Großbritannien die Brexit-Partei des rechten Anti-EU-Politikers Nigel Farage bei der Wahl zum EU-Parlament offenbar stärkste Kraft wurde.