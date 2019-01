Die Unsicherheit rund um das Thema Brexit mit den verschiedenen Optionen wie mit Vertrag, ohne Vertrag, mit Änderungen, Neuwahlen oder Referendum, lässt viele Briten verzweifelt zurück. So auch diesen Besitzer einer Pizzeria in London. Oliver Kenny will vor allem eins: Klarheit. Und dafür geht er einen etwas ungewöhnlichen Weg: "Wir haben uns entschlossen, 25 Prozent Rabatt anzubieten, wenn man ein Schreiben an seinen Abgeordneten zeigt, in dem man um ein zweites Referendum bittet. Vor mir aus auch ein Brexit, auch wenn ich dafür bin, in der EU zu bleiben. Aber wir sind absolut gegen diese Ungewissheit. Und ein Referendum wäre der schnellste Weg, alles zu klären." Und auch die Kunden zeigen sich von dieser Idee begeistert und hinterließen in dem Laden Nachrichten wie diese: 'Sie ist gut, denn ich bin gegen den Brexit und bekomme so billiger etwas zu essen." "Das ist die beste Idee, denn der Brexit ist Müll." "Ich liebe dieses Angebot und nun weiß ich auch, dass ich meinem Parlaments-Abgeordneten Briefe schreiben kann. Danke." Für Oliver Kenny hätte der Verbleib in der EU jedoch auch ganz praktische Vorteile. Denn die meisten seiner Zutaten, wie Mehl, Tomaten oder Mozzarella kommen aus Italien. Käme es zu einem harten Brexit und würde die Ware ausbleiben, dann könnte er gar die Schließung seines Lokals riskieren.