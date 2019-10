Es war der mit einiger Spannung erwartete Höhepunkt im parlamentarischen Geschehen in London: Gewissermaßen "Pomp and Circumstances", ein feierlicher Auftritt von Königin Elizabeth II mit ihrem Sohn Prinz Charles an der Seite. Im Kern ging es um die Verlesung der Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson. Die Königin sagte also, für die britische Regierung habe der EU-Austritt zum 31. Oktober Vorrang. O-Ton: "Meine Lordschaften und Mitglieder des Unterhauses, die Priorität meiner Regierung ist es immer gewesen, den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union am 31.Oktober zu gewährleisten. Meine Regierung beabsichtigt zu arbeiten in Richtung einer neuen Partnerschaft mit der Europäischen Union, beruhend auf freiem Handel und freundschaftlicher Zusammenarbeit." Zudem wurden zudem unter anderem höhere Ausgaben für Gesundheit, ein strengeres Einwanderungsgesetz und mehr Investitionen in Forschung und Wissenschaft angekündigt. Außerdem soll der Klimaschutz in Gesetze gegossen werden und die heimische Infrastruktur verbessert werden. Traditionell wird das Parlament von der Königin eröffnet. Die Queen's Speech legt die Vorhaben der Regierung dar und wird auch von dieser verfasst. Eine mehrtägige Debatte und Abstimmungen über die Regierungspläne schließen sich an. Angesichts einer weithin erwarteten Neuwahl dürften einige Vorhaben bei den Abgeordneten vermutlich keine Mehrheit finden.