Mit Auld Lang Syne, einem Lied, das sonst zum Jahreswechsel gesungen wird, um der Verstorbenen zu gedenken, haben die Abgeordneten des EU-Parlaments Abschied von Großbritannien genommen. Nach der Zustimmung des britischen Parlaments gab am Mittwoch auch das Europäische Parlament grünes Licht für den Brexit. Das Austrittsabkommen wurde mit 621 zu 49 Stimmen angenommen. Damit ist der Weg für den Austritt Großbritanniens aus der EU zum Monatsende ist endgültig frei. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zuvor in einer von Emotionen geprägten Debatte: "Ich möchte die berühmte britische Dichterin George Elliot zitieren: "Die Qual des Abschieds lässt uns die Tiefe der Liebe sehen." Wir werden dich immer lieben und nie weit weg sein. Lang lebe Europa". Nach einer langen Hängepartie wird das Vereinigte Königreich die EU am Freitag um 24.00 Uhr MEZ verlassen. Es war 1973 beigetreten. Ab Samstag werden die britischen Fahnen aus EU-Gebäuden entfernt. Mit dem EU-Austritt beginnt eine Übergangsphase bis zum Jahresende, in der Großbritannien in der Zollunion bleibt und auch die EU-Regeln weiter einhalten muss. Premierminister Boris Johnson will die Gespräche mit der EU über die künftigen Beziehungen zum Jahresende abschließen, was in Brüssel für illusorisch gehalten wird.