Ein Schlagabtausch zwischen dem britischen Premier Boris Johnson und Ian Blackford, dem Fraktionsführer der Schottischen Nationalpartei SNP, machte am Donnerstag Schlagzeilen. Das Unterhaus hatte am Mittwoch für eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober gestimmt, sollte es kein Abkommen mit der EU geben. Die Debatte dazu verlief offensichtlich hitzig. "Herr Vorsitzender, heute haben wir die Kontrolle von einem Premierminister wiedererlangt, der sich wie ein Diktator verhält, nicht wie ein Demokrat. Der Premierminister muss gestoppt werden." Blackford wollte von Johnson wissen, ob er sich Johnson auch wirklich an das Votum des Parlaments halten werde, und einen drohenden No-Deal- Brexit abwenden würde. "Dann muss ich den ehrenwerten Herrn allerdings fragen, ob er die Wahl der britischen Bürger respektiert, die dafür gestimmt haben die EU zu verlassen." "Herr Vorsitzender, ich weiß ja, der Premierminister ist hier ein neuer Junge, wenn ich ihm eine Frage stelle, ist er dazu angehalten diese auch zu beantworten. (SCHNITT) Ich frage also noch einmal, sind sie ein Demokrat, oder ein Diktator?" Innerhalb der Opposition herrscht die Sorge, Johnson könne doch noch einen Brexit ohne Vertrag durchsetzen, in dem er auf die Billigung der Abgeordneten verzichtet. Johnson entschiedener Brexit-Kurs hat allerdings auch Parteifreunde verschreckt. Er hatte veranlasst, dass 21 Rebellen der Konservativen Partei die Mitgliedschaft entzogen wurde - darunter auch der Enkel des legendären Premierministers Winston Churchill. Damit ist offenbar, dass der Premierminister Johnson seine Machtbasis im Unterhaus verloren hat.