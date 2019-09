Britische Brexit-Gegner projizierten ihre Botschaft am Dienstag auf ein berühmtes Denkmal. Auf dem Engel des Nordens im nordenglischen Gateshead war ein anschuldigender Text über den britischen Premierminister Boris Johnson zu lesen. Er habe sich nur für den Brexit eingesetzt, weil er sich davon Karrierechancen erhofft habe. Er wolle das Britische Gesundheitswesen NHS an die USA verkaufen, was medizinische Engpässe nach sich ziehen könne. Die Gruppe mit dem Namen Led By Donkeys - von Eseln regiert, hatte schon in der Vergangenheit immer wieder mit Aufmerksamkeitserregenden Methoden gegen den Brexit demonstriert. Das britische Parlament hatte am Mittwochabend dafür gestimmt, den Brexit auf den 31. Januar 2020 zu verschieben, wenn vorher kein Abkommen für den Austritt gefunden worden sei. Den Wunsch des Premierministers nach vorgezogenen Neuwahlen am 15. Oktober scheiterten allerdings.