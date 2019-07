Matthew Haddon-Reichardt lässt sich ein sehr ungewöhnliches Tattoo stechen. „Ich habe ein Tattoo von Nigel Farage auf meinem linken Oberschenkel, um Geld für eine Organisation zu sammeln, die Menschen mit mentalen Problemen hilft, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Es macht Spaß, etwas zu tun.“ Das Tattoo zeigt eine Situation vom 20. Mai 2019, als der Chef der britischen Unabhängigkeitspartei Ukip in Newcastle mit Milchshake bespritzt wurde. Dumm. Der Brexit ist eine dumme Sache und ich nutze ihn, um Aufmerksamkeit für eine gute Sache zu erregen. Ich sage weder 'Ich bin für Nigel Farage' noch ‚Ich bin gegen Nigel Farage’. Ich sage nur: Der Brexit ist ein ziemliches Durcheinander. Sie sagen, es ist die größte Sache seit dem Zweiten Weltkrieg und Nigel Farage steht dabei im Zentrum. Es ist eine lustiger Weg, um die Aufmerksamkeit der Leute auf die Organisation zu lenken und hoffentlich ein wenig Geld für die gute Sache zu sammeln. Das Ziel sind 500 Pfund, aber wenn wir 5000 zusammenbekämen, wäre das fantastisch. Also bitte, seid großzügig. James ist ein großartiger Künstler, der gleich dabei war. Es war meine Idee, aber seine Vision. Es ist wunderbar gelungen. Ist schön und lustig, aber nicht zu übertrieben – das ist wichtig, denke ich. Nigels Milchshake lockt alle Jungs raus. Eine dumme Tour ist besser als eure. Ich denke, das Tattoo spricht wirklich für sich selbst. Wenn der Milchshake der Brexit ist, dann ist Nigel der König der Milchshakes. „Ein kleine Parodie, ein Spaß-Tattoo, um hoffentlich ein bißchen Geld für die Hilfsorganisation "Rethink Mental Illness" zu sammeln. Es war ein Post in einem Tattoo-Forum, der mich aufhorchen ließ. Ursprünglich ging es um ein Porträt von Theresa May als Parodie. Ich bin ein großer Fan solcher Tattoos. Ich denke, Lachen ist die beste Medizin. Also war ich an diesem kleinen Projekt interessiert. Und als er sagte, es sei für einen wohltätigen Zweck, dachte ich: ‚Alles die eine gute Sache!’ Ich kann ein Spaß-Tattoo machen und womöglich noch Gutes bewirken. Ich denke, viele Leute finden das Tattoo ustig. Andere fühlen sich vielleicht angegriffen oder sind nicht froh darüber. Aber das ist ihre persönliche Entscheidung, so wie das Tattoo seine ist."