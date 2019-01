Die britische Premierministerin Theresa May hat am Montag bei ihrer Brexit-Rede vor dem britischen Parlament versichert, im Streit über den Austritt nicht das Friedensabkommen für Nordirland zu gefährden. "Diese Regierung wird nicht das Belfast-Abkommen wieder aufrollen. Ich habe nie darüber nachgedacht und würde es auch nicht tun." In der mit Spannung erwarteten Rede, stellte die Premierministerin ihren Plan B für ein Brexit-Abkommen vor. Einer der Hauptstreitpunkte bei den Verhandlungen ist die Frage, ob wieder Grenzkontrollen zwischen Irland und dem britischen Nordirland eingerichtet werden. Kedien berichteten am Morgen, die Regierungschefin erwäge auch Gespräche über das Karfreitagsabkommen - die Grundlage für die Befriedung Nordirlands. "Wir werden uns bemühen, dass wir unsere Verpflichtung zu keiner harten Grenze in Nordirland in der Weise versichern und übertragen können, dass sie zur Unterstützung dieses Hauses und der Europäischen Union führt. Dabei werden wir das Mandat des britischen Volkes einhalten und die Europäische Union auf eine Weise verlassen, von der alle Teile unseres Vereinigten Königreichs und jeder Bürger unseres Landes profitieren." Die Briten hatten ihr Brexit-Vorhaben am 29. März 2017 offiziell in Brüssel angemeldet und haben von da an zwei Jahre bis zum tatsächlichen Ausstieg. Nachdem die konservative Politikerin vorige Woche im Unterhaus mit ihrem ausgehandelten Ausstiegsvertrag gescheitert war, soll das Parlament am 29. Januar über neue Vorschläge von May abstimmen. Ihr wohl größter Gegner Jeremy Corbin steht einer möglichen Zustimmung kritisch gegenüber und forderte: "Das erste, was sie tun muss, ist, die klare Mehrheit in diesem Haus gegen einen Austritt anzuerkennen und auszuschließen, dass es kein Abkommen geben wird." Die Premierministerin kontert: "Darf ich zu dem rechten ehrenweren Herrn sagen: Er sagt, keine falschen Gespräche mehr. Es wäre schön, wenigstens ein paar Gespräche mit ihm zu diesem Thema zu führen. Weil er viele Behauptungen aufstellt, was in den bisher geführten Gesprächen gesagt wurde, aber eigentlich weiß er es nicht, weil er zu diesen Gesprächen nicht gekommen ist" Eine Fristverlängerung würde laut der Politikerin dem Geist des Referendums widersprechen. Ein zweites Referendum wäre ein "schwieriger Präzedenzfall", so May.