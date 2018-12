Noch am Dienstag hatte die britische Premierministerin Theresa May Berlin und andere EU-Hauptstädte bereist, um der Europäischen Union Zugeständnisse zum Brexit-Abkommen abzuringen. Dabei ging es vor allem um die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland. Nun muss sich May einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die erforderliche Zahl an Anträgen konservativer Abgeordneten erreicht worden, teilte der zuständige Ausschussvorsitzende Graham Brady in einem Schreiben mit. Die Reaktion von May kam schnell. Sie werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, die Abstimmung zu gewinnen, sagte sie am Mittwochvormittag in einem Statement vor ihrem Amtssitz in der Downing-Street. Sie wolle Premierministerin bleiben: "Ich habe mich gestern mit Kanzlerin Merkel, Ministerpräsident Rutte, Präsident Tusk und Präsident Juncker getroffen, um ihnen darzulegen, welche Probleme die Abgeordneten mit dem Backstop haben. Und wir haben Fortschritte gemacht. Ich wollte heute nach Dublin reisen, um diese Arbeit fortzusetzen. Aber jetzt werde ich in London bleiben, um für meine Position einzustehen. Ein Wechsel der Führung in der konservativen Partei, würde die Zukunft unseres Landes gefährden. Und zu einem Zeitpunkt Unsicherheit schaffen, wo wir es uns am wenigsten leisten können." Die Abstimmung für das parteiinterne Votum sei noch für den Mittwochabend geplant, hieß es. Die Auszählung findet unmittelbar danach statt. May ist ihre Posten als Parteichefin und Premierministerin los, wenn 158 der 315 Abgeordneten ihrer konservativen Partei gegen sie stimmen. Sollte May das Votum überstehen, kann sie für zwölf Monate nicht mehr herausgefordert werden. Sollte sie verlieren, würde ihr Nachfolger durch einen parteiinternen Wettbewerb bestimmt. Der Sieger würde Premierminister. Neuwahlen sind nicht vorgeschrieben.