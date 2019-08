Früher oder später katapultiert Donald Trump sie alle aus seinem Orbit hinaus: Ob alte Weggefährten, politische Verbündete, Geschäftspartner oder loyale Erfüllungsgehilfen – wer sich auf Donald Trump verlässt, ist irgendwann selbst verlassen. Der jüngste Fall von Liebesentzug betrifft Fox News, bislang Trumps Leib- und Magensender. Die Zahl seiner Klagen über den erzkonservativen Sender mehren sich: "Das neue Fox News lässt Millionen großartiger Leute im Stich. Wir müssen uns nach einem neuem Nachrichtenkanal umsehen", twitterte der US-Präsident in einem wahren Sturm der Entrüstung.

Schon seit einigen Wochen schimpft Trump öffentlich über den Sender: Mal geht es um Umfragen, die ihm nicht passen (obwohl sie im landesweiten Umfragenschnitt liegen), mal um Fox-News-Gäste, die ihm nicht passen (zu viele Vertreter der demokratischen Partei). Zuletzt um ein Gespräch mit der Sprecherin der Oppositionspartei über die anstehende Kandidatendebatte ("Konnte widerspruchslos sagen, was sie wollte") Empört fügte er an: "Fox arbeitet nicht mehr für uns". Was die Vertreter der TV-Station, in überraschender Klarheit, genauso empört zurückwiesen.

"Fox News ist nicht dafür da, für dich zu arbeiten", schrieb Moderator Brit Hume kurz angebunden auf Twitter. Nun gehört der politische Kommentator zu den wenigen Gesichtern des Senders, die dem US-Präsidenten ab und an vor laufenden Kameras widersprechen, aber er blieb nicht der einzige: Guy Benson schrieb, fast gleich lautend: "Wir arbeiten nicht für dich" und der Medien-Kolumnist Howard Kurtz erklärte dem US-Präsidenten, wie Journalismus funktioniert: "Unsere Arbeit besteht darin, beide Seiten abzubilden."

Donald Trump hat seit langem ein sehr eigenes Verhältnis zu den Medien. Berichten sie vorteilhaft über ihn – so wie es Fox News lange getan hat und im Grunde immer noch auffallend oft tut – dann erwidert er diese Zuneigung mit großem Lob, berichten sie einfach nur kritisch – so wie die hochseriösen "New York Times" und "Washington Post" es tun – dann tut er sie als "Fake News" ab. Ganz offenbar fühlt sich der US-Präsident von den Medien, nicht nur in den USA, nicht ausreichend gewürdigt. "Fake News" ist laut Trumps-Twitter-Dokumentation eines der häufigsten Schlagworte in seinen Tweets.

....I don’t want to Win for myself, I only want to Win for the people. The New @FoxNews is letting millions of GREAT people down! We have to start looking for a new News Outlet. Fox isn’t working for us anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Just watched @FoxNews heavily promoting the Democrats through their DNC Communications Director, spewing out whatever she wanted with zero pushback by anchor, @SandraSmithFox. Terrible considering that Fox couldn’t even land a debate, the Dems give them NOTHING! @CNN & @MSNBC.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Other good polls also in fifties, despite only Fake News, and then phony polls by A.P., CNN, NBC and, as always, Fox, who were WAY OFF on 2016 Election! https://t.co/DksmF8hTr7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019

Rasmussen at 50%. @MediaBuzzFNC & @FoxNews are only getting worse! Now @donnabrazile & others on Fox. Not what it used to be! https://t.co/Uo51Yn5PTX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019