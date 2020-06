Sehen Sie im Video: Demonstranten holen Sklavenhändler-Statue vom Sockel – und versenken sie





Bei Anti-Rassismus-Protesten in Bristol in Großbritannien haben Demonstranten die Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel geholt und durch die Straßen der Stadt gerollt. Anschließend warfen sie die Statue in einen Fluss. Die Statue hatte schon vor der Aktion in Bristol für heftige Kontroversen gesorgt. Sie wurde zu Ehren von Edward Colston errichtet. Dieser hatte im 17. Jahrhundert für die Königlich-Afrikanische Gesellschaft gearbeitet, die jährlich Tausende Menschen versklavte. Die Polizei kündigte Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an. Die britische Innenministerin Priti Patel nannte das Vorgehen der Demonstranten in Bristol "zutiefst schändlich". In der britischen Hauptstadt London gingen am Sonntag den zweiten Tag infolge Zehntausende auf die Straße um gegen Polizeigewalt nach der Ermordung von George Floyd in Minneapolis zu protestieren. Als sich die Menschenmenge nach den Kundgebungen auflöste, kam es erneut zu Ausschreitung und Schlägereien einiger gewaltbereiter Demonstranten mit der Polizei. Tags zuvor wurden bei Unruhen in der Nähe des Amtssitzes des britischen Premierministers Boris Johnson in der Downing Street 14 Polizisten verletzt, zwei davon schwer. Johnson verurteilte die Gewalt. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Die Menschen hätten das Recht friedlich und unter Beachtung der Abstandsregeln zu protestieren, schrieb Johnson auf Twitter. Aber sie hätten kein Recht, die Polizei anzugreifen.