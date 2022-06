Britischer Armeechef fordert Vorbereitung auf Kriegseinsatz in Europa

Großbritanniens neuer Generalstabschef der Streitkräfte fürchtet offenbar eine Ausweitung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Deshalb fordert er in einem Rundschreiben, die Armee zu stärken und sich auf einen möglichen Kampfeinsatz in Europa vorzubereiten.

Der neue Generalstabschef der britischen Streitkräfte hat Medienberichten zufolge in einem Rundschreiben an alle Soldaten die Vorbereitung auf einen Kriegseinsatz in Europa gefordert. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine müsse sich Großbritannien auch auf weitere russische Aggressionen auf dem europäischen Festland einstellen, argumentierte General Patrick Sanders der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

"Es gibt jetzt den dringenden Zwang, eine Armee aufzubauen, die in der Lage ist, an der Seite unserer Verbündeten Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen", zitierte PA aus dem Schreiben des 56-jährigen Generalstabschefs, der seinen Posten am vergangenen Montag angetreten hatte. Der Generalstabschef ist der ranghöchste Soldat der britischen Landstreitkräfte.

Sanders will Nato stärken und Russland die Stirn bieten

Nach Angaben der BBC, der das Rundschreiben vorliegt, schreibt Sanders: "Russlands Invasion in der Ukraine unterstreicht unseren Kernzweck – das Vereinigte Königreich zu schützen und bereit zu sein, Kriege an Land zu führen und zu gewinnen – und bekräftigt die Notwendigkeit, eine russische Aggression mit der Androhung von Gewalt abzuwehren."

Die Welt habe sich mit dem 24. Februar verändert und es bestehe jetzt "ein dringendes Gebot, eine Armee zu schmieden, die in der Lage ist, an der Seite unserer Verbündeten zu kämpfen und Russland im Kampf zu besiegen", zitiert die BBC weiter.

Ziel sei die Mobilisierung und Modernisierung der Armee zu beschleunigen, "um die Nato zu stärken und Russland die Chance zu verweigern, mehr von Europa zu besetzen. (…) Wir sind die Generation, die die Armee darauf vorbereiten muss, erneut in Europa zu kämpfen".

Die Opferzahl: Die Zahl der getöteten russischen Soldaten ist schwer abzuschätzen, es gibt dazu unterschiedlichste Angaben. Laut der ukrainischen Seite sind mindestens 21.000 Russen gefallen, laut dem Kreml sind es aber nur rund 1000. Englischen Geheimdiensten zufolge sind es um die 15.000 – letzteres kommt der Wahrheit vermutlich am nächsten. Das wären ungefähr so viele, wie während der zehnjährigen Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion. Ganz unabhängig davon aber sind das für zwei Monate Krieg beispiellos viele Soldaten. Im Bild: ein russischer Soldat sammelt in Mariupol Waffen ein.

Truppen werden in Großbritannien reduziert

Dabei steht Sanders vor dem Problem einer schrumpfenden Truppe. Wie die Zeitung "The Sun" und der Sender Sky News berichteten, soll die Größe der britischen Armee auf rund 73.000 Soldatinnen und Soldaten bis zum Jahr 2025 verkleinert werden – die kleinste Truppe seit dem 18. Jahrhundert. Auch bei der Luftwaffe soll es demnach Einschnitte geben. Nach Plänen des Verteidigungsministeriums soll die Armee aber neu organisiert und modernisiert werden. Insgesamt 23 Milliarden Pfund sollen dafür nach Angaben von Sky News investiert werden.

General Sir Patrick Sanders ist seit 1986 bei den Streitkräften und hat unter anderem Operationen in Nordirland, im Kosovo, in Bosnien, im Irak und in Afghanistan befehligt. Er wurde im Mai 2019 zum General befördert und befehligte bis Mai 2022 das UK Strategic Command. Im Juni 2022 wurde er Generalstabschef.