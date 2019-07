Ursula von der Leyen warb am Mittwoch bei den europäischen Parteien mit Zusagen zum Klimaschutz und fairen Arbeitslöhnen um Unterstützung für ihre Kandidatur als EU-Kommissionspräsidentin. "In jeden Land muss Arbeit die Existenz sichern. Wenn jemand in Vollzeit arbeitet, sollte der Lohn zum Lebensunterhalt reichen. Daher werde ich für einen Mindestlohn in jedem Mitgliedsstaat der EU kämpfen." Von der Leyen sprach nach einer Unterredung mit den Fraktionschefs im Europaparlament. Sie benötigt die Rückendeckung der Parteien bei der Wahl am kommenden Dienstag, um die Nachfolge von Jean-Claude Juncker an der Spitze der Kommission anzutreten.